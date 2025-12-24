Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano, consolidándose con el tiempo como una cita nocturna infaltable para miles de personas que siguen a diario los resultados del chance en distintas regiones del país. Más allá de la posibilidad de ganar, este sorteo se ha convertido en una tradición que despierta expectativa cada noche y refuerza el hábito de consultar la combinación ganadora.

Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó un cambio importante en su dinámica con la inclusión de una quinta balota, una modificación que amplió las combinaciones posibles y añadió un nuevo nivel de emoción al sorteo, sin perder la esencia que la ha caracterizado desde sus inicios.

Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025

Durante el sorteo realizado en la noche del miércoles, 24 de diciembre de 2025, se confirmó la combinación que definió la suerte de numerosos apostadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados, lo que permite a los jugadores consultar la información de forma rápida y confiable.Este horario fijo se ha integrado en la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país, facilitando el seguimiento constante del sorteo y fortaleciendo la confianza en el juego.

Modalidades de juego disponibles

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para distintos perfiles de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: gana sin importar el orden de los números.

gana sin importar el orden de los números. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto, estrategia y nivel de riesgo.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche mantiene valores accesibles, lo que favorece una amplia participación:



Apuesta mínima : $500

: $500 Apuesta máxima por jugada : $10.000

: $10.000 Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la posicionan como una de las opciones más competitivas dentro del mercado del chance nocturno en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio de la Caribeña Noche, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, en original y fotocopia.

Según el monto del premio, calculado en UVT, el operador autorizado podrá solicitar documentación adicional conforme a la normativa vigente. Este proceso garantiza transparencia, seguridad y el correcto pago de los premios obt