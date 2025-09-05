Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El chance Caribeña Noche juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy 5 de septiembre de 2025.

Caribeña Noche resultado del último sorteo
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:32 p. m.

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y emocionantes de Colombia. Cada noche reúne a miles de apostadores que buscan la fortuna, atraídos por su facilidad para jugar, la diversidad de modalidades y los premios que mantienen viva la ilusión de ganar.

Resultado del sorteo

En el sorteo del viernes, 5 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron los siguientes:

  • Número ganador:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

Desde 2025, el sorteo incorporó la modalidad de la quinta balota, que aumenta las oportunidades de ganar al combinarse con las cifras principales.

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican pocos minutos después de la transmisión.

Cómo jugar al Chance Caribeña Noche

Este juego ofrece diferentes modalidades para que cada apostador elija la que mejor se adapte a su estrategia:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar?

El chance Caribeña Noche es accesible para todos los bolsillos, con los siguientes valores de apuesta:

  • Apuesta mínima: $500 pesos
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio es necesario presentar:

  • Tiquete original en buen estado
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del monto ganado, se solicitan requisitos adicionales:

  • Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.
  • Premios mayores a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago en estos casos se realiza mediante transferencia en un plazo de hasta 8 días hábiles.
