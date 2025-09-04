Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y emocionantes de Colombia. Cada jornada reúne a miles de apostadores que buscan la suerte, atraídos por su accesibilidad, la variedad de modalidades y premios que mantienen viva la ilusión de ganar.

Resultado del sorteo

En el sorteo del jueves, 4 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, este sorteo cuenta con la modalidad de la quinta balota, una opción que brinda más posibilidades de ganar al combinarse con las cifras principales.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar la transmisión.



Cómo jugar al chance Caribeña Noche

Este juego ofrece diversas modalidades para que cada jugador elija la que más se adapte a su estilo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras : acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: ac ertar las dos últimas cifras en orden exacto.

ertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar?

La Caribeña Noche es un chance accesible, con apuestas que se ajustan a todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio, el jugador debe presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el monto del premio, se aplican requisitos adicionales:

