Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos más tradicionales y emocionantes del país. Cada noche reúne a miles de apostadores en busca de la suerte, gracias a su accesibilidad, variedad de modalidades y premios atractivos que mantienen viva la ilusión en cada jornada.
Resultado Caribeña Noche – 3 de septiembre de 2025
En el sorteo realizado el miércoles, 3 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron:
- Número ganador:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Desde el año 2025, este sorteo incorporó la opción de la quinta balota, una modalidad adicional que aumenta las oportunidades de ganar al combinarse con las cifras principales.
¿A qué hora juega la Caribeña Noche?
El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y sus resultados se publican minutos después de finalizar la transmisión oficial.
Cómo se juega el chance Caribeña Noche
Este juego ofrece múltiples formas de apostar, adaptándose a diferentes estilos de jugador:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?
Este chance es accesible para todo público, con un rango de inversión flexible:
- Apuesta mínima: $500 pesos
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada
Requisitos para reclamar un premio
El proceso de cobro depende del valor obtenido, siempre presentando estos documentos básicos:
- Tiquete original, en buen estado.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Según el monto, se aplican requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: anexar el Formato SIPLAFT diligenciado.
- Premios mayores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se efectúa mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.