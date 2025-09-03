Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos más tradicionales y emocionantes del país. Cada noche reúne a miles de apostadores en busca de la suerte, gracias a su accesibilidad, variedad de modalidades y premios atractivos que mantienen viva la ilusión en cada jornada.

Resultado Caribeña Noche – 3 de septiembre de 2025

En el sorteo realizado el miércoles, 3 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, este sorteo incorporó la opción de la quinta balota, una modalidad adicional que aumenta las oportunidades de ganar al combinarse con las cifras principales.

¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y sus resultados se publican minutos después de finalizar la transmisión oficial.



Cómo se juega el chance Caribeña Noche

Este juego ofrece múltiples formas de apostar, adaptándose a diferentes estilos de jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: a certar las tres últimas cifras en orden exacto.

certar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: ac ertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

ertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

Este chance es accesible para todo público, con un rango de inversión flexible:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Requisitos para reclamar un premio

El proceso de cobro depende del valor obtenido, siempre presentando estos documentos básicos:



Tiquete original, en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto, se aplican requisitos adicionales:

