Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares en Colombia. Cada día reúne a miles de apostadores que buscan poner a prueba su suerte con la ilusión de llevarse un premio importante. Su éxito radica en la facilidad para participar, la variedad de modalidades de juego y la emoción que genera en cada jornada.

Resultado Caribeña Noche – Martes, 2 de agosto de 2025

En el sorteo realizado el martes, 2 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir la quinta balota, una modalidad extra que amplía las oportunidades de ganar al combinarla con las cifras principales.



¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados se publican minutos después de finalizar la jornada.



Cómo se juega el chance Caribeña Noche

Este sorteo ofrece varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

La Caribeña Noche es accesible para todos los bolsillos gracias a su rango de inversión:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro depende del valor del premio y siempre requiere presentar documentos básicos:

Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio, se deben cumplir requisitos adicionales:

