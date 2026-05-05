Cayó Revancha de Baloto en Antioquia y ganador se llevará $22.300 millones con estos números

La suerte volvió a aparecer en el juego de azar más popular del país. En el más reciente sorteo de Baloto, la modalidad Revancha cayó por primera vez en 2026 y dejó un nuevo multimillonario en Colombia, con un premio de $22.300 millones.



¿Cuáles fueron los números ganadores de Revancha?

El premio mayor de Revancha se lo llevó un jugador en Envigado, Antioquia, quien acertó la combinación:



03 - 05 - 17 - 24 - 38

Súper balota: 11

El tiquete ganador fue adquirido de manera manual en un punto de venta de la red aliada Gana.

Primera vez que cae Revancha en 2026

Este resultado marca un hito en lo corrido del año, ya que es la primera vez que cae el acumulado de Revancha en 2026. Además, también es la primera ocasión en que este premio se entrega en un sorteo realizado un lunes, jornada que recientemente fue incorporada junto a los tradicionales miércoles y sábados.

En total, el sorteo número 2652 dejó 13.057 ganadores en distintas categorías, con una entrega superior a $22.349 millones.



MiLoto también cayó en la misma noche

La jornada también dejó otro ganador en el juego MiLoto, que continúa consolidándose como el de mayor frecuencia de aciertos en el país.

En esta ocasión, un jugador en el departamento del Atlántico ganó $160 millones tras acertar los números:



5 - 10 - 20 - 25 - 27

El premio fue adquirido a través de la página web oficial de Baloto.com, también bajo la modalidad manual.



El sorteo 0530 de MiLoto dejó 10.155 ganadores y entregó más de $235 millones en premios.

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Transferencias al sistema de salud

Según cifras del operador, entre mayo de 2022 y mayo de 2026, Revancha ha entregado más de $385.409 millones en premios, beneficiando a más de 10 millones de ganadores en todo el país. En ese mismo periodo, ha transferido más de $229.659 millones al sistema de salud.

Por su parte, MiLoto ha entregado más de $49.237 millones desde su lanzamiento en octubre de 2023, con más de 2,8 millones de premios entregados y transferencias que superan los $20.999 millones al sector salud.

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Los nuevos ganadores deberán comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación de sus premios. También pueden consultar los pasos y condiciones a través del portal oficial de Baloto.