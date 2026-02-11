Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy miércoles 11 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia. Su trayectoria, la constancia de sus sorteos diarios y la facilidad de su mecánica han permitido que miles de apostadores revisen cada noche los resultados con la expectativa de confirmar un acierto.



Número ganador de Caribeña Noche – 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al martes 10 de febrero de 2026 fue:

Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad opcional que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta alternativa no modifica la mecánica tradicional del juego, pero sí añade un incentivo adicional para quienes buscan mayores premios.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores estén atentos a la publicación diaria de los números ganadores.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades brindan flexibilidad y permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

Este chance se caracteriza por ofrecer valores accesibles para distintos tipos de apostadores:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

La amplitud en los montos ha contribuido a su popularidad en diferentes regiones del país.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.

Para participar, el usuario debe:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar su identidad. Recargar saldo. Elegir el sorteo, el número y la modalidad de apuesta.

Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar resultados en tiempo real y participar sin necesidad de acudir a un punto físico.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

solo se presentan los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: s e debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV).

e debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV). Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas condiciones claras y una mecánica sencilla, Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por quienes revisan a diario los resultados del chance en Colombia.



Últimos resultados de Caribeña Noche

10 de febrero de 2026: 1570 - 2

1570 - 2 9 de febrero de 2026: 7092 - 0

7092 - 0 8 de febrero de 2026: 3938 - 5

3938 - 5 7 de febrero de 2026: 2922 - 4

2922 - 4 6 de febrero de 2026: 5743 - 6

5743 - 6 5 de febrero de 2026: 8327 - 3

Se recomienda verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales y confirmar con el vendedor autorizado antes de iniciar cualquier trámite de cobro.