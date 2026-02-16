Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos diarios más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego hace parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar y llevarse un premio.
El resultado oficial correspondiente al lunes 16 de febrero de 2026 fue:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes de apuesta de este sorteo.
El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y saber con exactitud cuándo revisar el número ganador a través de los canales oficiales.
El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades que se ajustan a diferentes presupuestos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.
Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.
Las principales opciones son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y expectativas, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.
El Sinuano Noche también puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
El proceso general para participar en línea incluye:
Esta alternativa ofrece mayor comodidad, permite consultar resultados en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos adicionales según el monto (UVT):
Cumplir con estos requisitos facilita el trámite y agiliza el pago del premio.
Estos fueron los resultados de los sorteos anteriores:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|15 febrero 2026
|2111 - 3
|Sinuano Noche
|14 febrero 2026
|7743 - 0
|Sinuano Noche
|13 febrero 2026
|4695 - 7
|Sinuano Noche
|12 febrero 2026
|8971 - 4
|Sinuano Noche
|11 febrero 2026
|7643 - 7
|Sinuano Noche
|10 febrero 2026
|3792 - 2
Revisar estos resultados permite llevar un seguimiento histórico de los números y consultar de forma rápida la información más reciente.