Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos diarios más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego hace parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar y llevarse un premio.



Número ganador del Sinuano Noche – 16 de febrero de 2026

El resultado oficial correspondiente al lunes 16 de febrero de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes de apuesta de este sorteo.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y saber con exactitud cuándo revisar el número ganador a través de los canales oficiales.



Modalidades de juego del chance Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades que se ajustan a diferentes presupuestos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.

Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.

Las principales opciones son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y expectativas, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

El Sinuano Noche también puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.



El proceso general para participar en línea incluye:



Registrarse en un operador autorizado. Validar la identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa ofrece mayor comodidad, permite consultar resultados en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

solo se exigen los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos facilita el trámite y agiliza el pago del premio.

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos fueron los resultados de los sorteos anteriores:



Sorteo Fecha Resultado Sinuano Noche 15 febrero 2026 2111 - 3 Sinuano Noche 14 febrero 2026 7743 - 0 Sinuano Noche 13 febrero 2026 4695 - 7 Sinuano Noche 12 febrero 2026 8971 - 4 Sinuano Noche 11 febrero 2026 7643 - 7 Sinuano Noche 10 febrero 2026 3792 - 2

Revisar estos resultados permite llevar un seguimiento histórico de los números y consultar de forma rápida la información más reciente.