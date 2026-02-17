Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy martes 17 de febrero de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego de azar hace parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados con la esperanza de acertar y obtener un premio.



Número ganador del Sinuano Noche – 17 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes de apuesta correspondientes a esta fecha. Se recomienda siempre contrastar la información con los canales oficiales autorizados.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y saber con exactitud cuándo deben revisar el número ganador.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.

Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.

Las principales opciones son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad mantiene una mecánica clara y sencilla, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

El Sinuano Noche también puede jugarse de manera virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.



El proceso general para apostar en línea incluye:



Registrarse en un operador autorizado. Validar la identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo con los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa ofrece mayor comodidad, permite consultar resultados en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

solo se exigen los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos facilita el trámite y agiliza el pago del premio.

Últimos resultados del Sinuano Noche

A continuación, los números ganadores de los sorteos anteriores:



16 febrero 2026: 7340 - 2.

7340 - 2. 15 febrero 2026: 2111 – 3

2111 – 3 14 febrero 2026 : 7743 – 0

: 7743 – 0 13 febrero 2026: 4695 – 7

Consultar este historial permite llevar un seguimiento reciente de los resultados y verificar fácilmente números de días anteriores.

El Sinuano Noche mantiene así su vigencia como uno de los sorteos más tradicionales y seguidos en la región Caribe, gracias a su mecánica sencilla, variedad de modalidades y frecuencia diaria.