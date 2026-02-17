Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy martes 17 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego de azar hace parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados con la esperanza de acertar y obtener un premio.
El resultado oficial del sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 fue:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes de apuesta correspondientes a esta fecha. Se recomienda siempre contrastar la información con los canales oficiales autorizados.
El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y saber con exactitud cuándo deben revisar el número ganador.
El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.
Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.
Las principales opciones son:
Esta variedad mantiene una mecánica clara y sencilla, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas.
El Sinuano Noche también puede jugarse de manera virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.
El proceso general para apostar en línea incluye:
Esta alternativa ofrece mayor comodidad, permite consultar resultados en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos adicionales según el monto (UVT):
Cumplir con estos requisitos facilita el trámite y agiliza el pago del premio.
A continuación, los números ganadores de los sorteos anteriores:
Consultar este historial permite llevar un seguimiento reciente de los resultados y verificar fácilmente números de días anteriores.
El Sinuano Noche mantiene así su vigencia como uno de los sorteos más tradicionales y seguidos en la región Caribe, gracias a su mecánica sencilla, variedad de modalidades y frecuencia diaria.