Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy miércoles 11 de febrero de 2026

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más consultados en la Costa Caribe colombiana. Su presencia constante en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, sumada a la regularidad de sus sorteos diarios, lo han convertido en una referencia habitual para miles de jugadores que revisan cada noche los resultados con la ilusión de acertar.



Resultado del chance Sinuano Noche hoy

El número ganador del Sinuano Noche correspondiente a este martes 10 de febrero de 2026 fue: 7643 - 7.



Detalle del resultado

Número ganador: 7643.

Dos últimas cifras: 43.

Tres últimas cifras: 643.

La quinta: 7.

Alternativas de apuesta y condiciones del sorteo

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diversos presupuestos. Los valores de participación oscilan entre $500 y $25.000, permitiendo que tanto jugadores ocasionales como habituales encuentren una opción acorde a sus posibilidades.

Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente de izquierda a derecha con el resultado oficial, según la modalidad seleccionada.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y estén atentos a la publicación del número ganador.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

El Sinuano Noche cuenta con varias modalidades de juego, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y capacidad de apuesta.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. El proceso consiste en:



Registrarse en un operador legal. Validar la identidad. Recargar saldo. Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta.

Esta alternativa ofrece mayor comodidad, seguridad y acceso a los resultados en tiempo real.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos resultados del chance Sinuano Noche (febrero 2026)

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más consultados en la región Caribe colombiana. A continuación, se presentan los resultados oficiales correspondientes a los primeros días de febrero de 2026, información clave para quienes siguen de cerca este sorteo diario.



Resultados recientes