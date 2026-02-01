Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de febrero de 2026

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde ha mantenido una larga tradición entre los apostadores. Su simplicidad y variedad de modalidades lo convierten en una opción atractiva para quienes participan diariamente en estos sorteos.



Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 1 de febrero del 2026 es el 5204 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 5204

Dos últimas cifras: 04

Tres últimas cifras: 204

La quinta: 2

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0 Chontico Día 26 enero 2026 2549 - 8 Chontico Día 25 enero 2026 7739 - 7 Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0 Chontico Día 23 enero 2026 0456 - 3 Chontico Día 22 enero 2026 6987 - 4 Chontico Día 21 enero 2026 6235 - 4

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a varios estilos de juego y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad hace que el juego resulte interesante tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, convirtiendo al Chontico Día en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

De esta forma, los ganadores pueden reclamar sus premios de manera segura y conforme a la normativa en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.