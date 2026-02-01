Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 1 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde ha mantenido una larga tradición entre los apostadores. Su simplicidad y variedad de modalidades lo convierten en una opción atractiva para quienes participan diariamente en estos sorteos.
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 1 de febrero del 2026 es el 5204 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|1 febrero 2026
|9666 - 5
|Chontico Día
|30 enero 2026
|0740 - 5
|Chontico Día
|29 enero 2026
|8861 - 7
|Chontico Día
|27 enero 2026
|8016 - 0
El Chontico Día ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a varios estilos de juego y niveles de riesgo:
Esta diversidad hace que el juego resulte interesante tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, convirtiendo al Chontico Día en una alternativa económica y accesible para todo tipo de público.
Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:
De esta forma, los ganadores pueden reclamar sus premios de manera segura y conforme a la normativa en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.