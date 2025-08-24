Chontico Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca.

Administrado por la Lotería del Chontico, este juego rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región, y con el tiempo se ha convertido en una costumbre diaria para miles de apostadores que buscan probar su suerte. Vea aquí la transmisión en vivo:

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo, 24 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados oficiales están disponibles minutos después de la transmisión en vivo.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Este chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que lo hace atractivo para todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras en orden exacto.

coincide con las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): la última cifra del número sorteado.

¿Cuánto cuesta jugar?

El Chontico Día es un juego accesible que permite apostar desde $500 pesos y hasta $10.000 pesos por jugada, lo que lo convierte en una opción flexible para todos los bolsillos.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Chontico Día siempre se debe presentar:



El tiquete original, sin enmendaduras ni tachaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio (calculado en UVT), se aplican requisitos adicionales:

