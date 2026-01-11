Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con una presencia especialmente fuerte en el Valle del Cauca. Su trayectoria, la simplicidad de su mecánica y la constancia de sus sorteos diarios han hecho que, con el paso del tiempo, se convierta en una referencia habitual para miles de personas que cada tarde revisan los resultados con la ilusión de acertar.

Buena parte de su popularidad radica en la facilidad para participar y en la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren alternativas acordes a sus preferencias, presupuestos y estrategias de juego, manteniendo siempre el atractivo del azar.

El sorteo del Chontico Día puede seguirse en tiempo real a través de transmisión en vivo, lo que refuerza la transparencia y el interés de los jugadores por conocer el resultado oficial.

Número ganador del Chontico Día hoy domingo 11 de enero de 2026

La organización del sorteo dio a conocer que el número ganador del chance Chontico Día de este domingo 11 de enero de 2026 fue el: 9225 - 5.



Número ganador: 9225.

Dos últimas cifras: 25.

Tres últimas cifras: 225.

La quinta: 5.

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para adaptarse a diversos estilos de apuesta y niveles de experiencia. Cada una combina azar, intuición y probabilidad:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su forma de jugar y a sus expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa viable para distintos tipos de jugadores. De esta manera, es posible participar sin realizar grandes inversiones y disfrutar del componente de entretenimiento propio del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios del Chontico Día se realiza en los puntos de pago autorizados y sigue un proceso sencillo. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Verificar la información en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son pasos clave para garantizar un cobro exitoso.