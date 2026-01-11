Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con una presencia especialmente fuerte en el Valle del Cauca. Su trayectoria, la simplicidad de su mecánica y la constancia de sus sorteos diarios han hecho que, con el paso del tiempo, se convierta en una referencia habitual para miles de personas que cada tarde revisan los resultados con la ilusión de acertar.
Buena parte de su popularidad radica en la facilidad para participar y en la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren alternativas acordes a sus preferencias, presupuestos y estrategias de juego, manteniendo siempre el atractivo del azar.
El sorteo del Chontico Día puede seguirse en tiempo real a través de transmisión en vivo, lo que refuerza la transparencia y el interés de los jugadores por conocer el resultado oficial.
La organización del sorteo dio a conocer que el número ganador del chance Chontico Día de este domingo 11 de enero de 2026 fue el: 9225 - 5.
El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para adaptarse a diversos estilos de apuesta y niveles de experiencia. Cada una combina azar, intuición y probabilidad:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su forma de jugar y a sus expectativas.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa viable para distintos tipos de jugadores. De esta manera, es posible participar sin realizar grandes inversiones y disfrutar del componente de entretenimiento propio del chance.
El cobro de premios del Chontico Día se realiza en los puntos de pago autorizados y sigue un proceso sencillo. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:
Verificar la información en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son pasos clave para garantizar un cobro exitoso.