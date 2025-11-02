Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, reconocido por unir la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales del suroccidente colombiano.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico de la región, este sorteo representa una tradición diaria que combina esperanza, alegría y la ilusión de comenzar el día con buena fortuna. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 2 de noviembre de 2025 es el 0619 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0619

Dos últimas cifras: 19

Tres últimas cifras: 619

La quinta: 4

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Uno de los grandes atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades que ofrece, pensadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato brinda una manera única de participar y aumentar las posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más populares y entretenidos del país, ofreciendo múltiples formas de tentar la suerte cada jornada.



Valor de las apuestas

El Chontico Día también se destaca por su accesibilidad económica, ya que permite participar desde $500 hasta $25.000 pesos, dependiendo del monto que el jugador desee apostar. Esta facilidad, sumada a la variedad de modalidades, lo convierte en una opción ideal para quienes disfrutan del azar sin realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso ágil, seguro y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

Más que un simple sorteo, el Chontico Día es una tradición vallecaucana que mantiene viva la emoción del azar y la esperanza de ganar. Cada número representa una nueva oportunidad para que la suerte sonría y para seguir fortaleciendo una costumbre que forma parte del corazón del suroccidente colombiano.