Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, uniendo la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales del suroccidente colombiano.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico de la región, este sorteo se ha convertido en una tradición diaria para miles de personas que apuestan con ilusión, esperanza y deseo de buena fortuna. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el 4395 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4395

Dos últimas cifras: 95

Tres últimas cifras: 395

La quinta: 3

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Una de las razones del éxito del Chontico Día es su variedad de modalidades, que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Cada modalidad ofrece distintas oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos más accesibles y emocionantes del país, ofreciendo múltiples formas de tentar la suerte cada jornada.



Valor de las apuestas

El Chontico Día destaca también por su accesibilidad económica, ya que permite participar desde $500 hasta $25.000 pesos, según el monto que el jugador desee apostar. Esta característica, junto con la variedad de modalidades, hace que sea una opción ideal para quienes disfrutan del azar sin asumir grandes riesgos financieros.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso seguro, rápido y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

Más que un simple sorteo, el Chontico Día es una tradición vallecaucana que combina alegría, esperanza y emoción. Cada número representa una oportunidad para que la suerte sonría y para mantener viva una costumbre que ya forma parte del corazón del suroccidente colombiano.