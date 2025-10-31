Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y tradicionales del Valle del Cauca, al combinar la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales de la región.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este sorteo representa para miles de jugadores una costumbre diaria llena de ilusión, esperanza y deseo de buena fortuna. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 31 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece una amplia variedad de modalidades, pensadas para brindar diferentes oportunidades de ganar y mantener la emoción en cada sorteo. Tanto los apostadores experimentados como los nuevos jugadores pueden elegir la opción que mejor se adapte a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más emocionantes y accesibles del país, ofreciendo múltiples formas de tentar la suerte cada jornada.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, eligiendo el monto que se ajuste a su presupuesto.

Su bajo costo, sumado a las diversas modalidades de juego, lo convierte en una opción ideal para quienes disfrutan del azar sin asumir grandes riesgos económicos.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Chontico Día es un procedimiento rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día no es solo un sorteo: es una tradición vallecaucana que combina alegría, esperanza y emoción. Cada sorteo representa una nueva oportunidad para que la suerte sonría a quienes confían en este símbolo de fortuna del suroccidente colombiano.