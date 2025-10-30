Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos y representativos del Valle del Cauca, al combinar la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales de la región.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este sorteo es parte de la rutina diaria de miles de vallecaucanos que lo siguen con ilusión, esperanza y el deseo de atraer la buena suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 30 de octubre de 2025 es el 3691 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3691

Dos últimas cifras: 91

Tres últimas cifras: 691

La quinta: 9

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día destaca por ofrecer diversas modalidades de juego, pensadas para brindar múltiples oportunidades de ganar y mantener la emoción en cada sorteo. Tanto los jugadores experimentados como los nuevos participantes pueden elegir la opción que más se ajuste a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y emocionantes del país, donde cada apuesta representa una nueva oportunidad para tentar la suerte.



Valor de las apuestas

Una de las razones por las que el Chontico Día goza de tanta popularidad es su accesibilidad económica. Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, eligiendo el monto que mejor se adapte a su presupuesto.



Su bajo costo y sus diferentes formas de ganar han convertido este juego en una alternativa ideal para quienes disfrutan del azar sin asumir grandes riesgos.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Chontico Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos más el formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día no es solo un juego de azar: es una tradición vallecaucana que combina alegría, esperanza y emoción. Cada sorteo representa la posibilidad de que la suerte toque a las puertas de quienes confían en este símbolo de fortuna del suroccidente colombiano.