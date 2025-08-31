Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 31 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico.

Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región, que simboliza tradición, identidad y arraigo cultural. Cada jornada, miles de apostadores participan con la esperanza de acertar el número ganador y obtener premios que pueden cambiar su día. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 31 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Chontico Día incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las oportunidades de obtener mayores premios al combinarse con las cifras principales.



Horario del sorteo

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados oficiales se publican minutos después de la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería del Chontico.



Cómo se juega el Chontico Día

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, permitiendo a cada jugador elegir la que mejor se adapte a su estrategia:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en orden exacto.

Acierta las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Acierta las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en orden exacto.

Acierta las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en orden exacto.

Acierta las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acierta la última cifra del sorteo.

Valor de la apuesta

El Chontico Día es accesible para todos los bolsillos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Chontico Día, el apostador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio (expresado en UVT), se pueden requerir documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: Solo los documentos fundamentales.

Solo los documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV). Mayor a 181 UVT: Se aplican condiciones adicionales según la normatividad vigente, incluyendo posibles certificaciones bancarias.

El Chontico Día continúa siendo una de las opciones de chance más emocionantes y tradicionales del Valle del Cauca, combinando suerte, tradición y premios atractivos para sus participantes.