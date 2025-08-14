Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región.

Este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 y para ganar, el número elegido debe coincidir en el orden exacto con el resultado oficial. Puede ver la transmisión oficial del sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 14 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, los jugadores pueden agregar una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las probabilidades de ganar premios más altos si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo se realiza todos los días y sus resultados se publican a partir de la 1:00 p. m.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad y el orden de cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta es flexible y se adapta a diferentes presupuestos:



Mínimo por tiquete: $500 pesos.

Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los documentos necesarios dependen del valor del premio:

Para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premio menor a 48 UVT:



Solo los documentos anteriores.

Premio entre 48 y 181 UVT:



Documentos anteriores + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Premio mayor a 182 UVT:

