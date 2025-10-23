Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, uniendo la emoción de ganar con el orgullo por las raíces de la región.

Inspirado en el chontaduro, fruto tradicional del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de vallecaucanos que cada tarde esperan los resultados con ilusión, tradición y esperanza. Vea el en vivo del sorteo aquí:

Resultado del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 23 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Día radica en su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes se inician en el mundo del chance. Cada opción ofrece una forma diferente de ganar y mantener la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad ha hecho que el Chontico Día se mantenga como uno de los juegos más dinámicos y entretenidos del país, ofreciendo múltiples caminos hacia la suerte.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se destaca por ser un juego accesible y económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de realizar grandes inversiones. Esta accesibilidad ha contribuido a su popularidad, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan diversión y emoción con bajo riesgo.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Este procedimiento garantiza total transparencia y seguridad, permitiendo que los ganadores disfruten de sus premios sin contratiempos.