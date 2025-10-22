Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, uniendo la emoción de ganar con el orgullo por las raíces regionales.

Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de vallecaucanos que, cada tarde, esperan los resultados con ilusión y esperanza.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 22 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 22 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más reconocidos en Colombia gracias a la amplia variedad de modalidades que ofrece. Cada jugador puede elegir la opción que mejor se adapte a su estilo y nivel de experiencia, haciendo del juego una experiencia entretenida, flexible y con más oportunidades de ganar.

Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): se gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a estas opciones, el Chontico Día ofrece diversión y emoción tanto a los apostadores frecuentes como a quienes se animan a participar por primera vez.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite disfrutar del juego sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.

Esta característica ha hecho del Chontico Día una opción ideal para quienes buscan una experiencia emocionante, con bajo riesgo y múltiples oportunidades de ganar.



¿Cómo reclamar un premio?

Cobrar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican diferentes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Este procedimiento garantiza transparencia y seguridad, permitiendo a los ganadores disfrutar su premio sin complicaciones.