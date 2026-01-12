Chontico Día resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con especial relevancia en el Valle del Cauca. Su trayectoria, la sencillez de su dinámica y la regularidad de sus sorteos diarios lo han convertido en una referencia constante para miles de personas que, cada tarde, consultan los resultados con la expectativa de acertar.
Gran parte de su popularidad se debe a la facilidad para participar y a la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas alternativas permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren opciones ajustadas a sus preferencias, presupuestos y estrategias, manteniendo siempre el atractivo propio del azar.
La organización del sorteo dio a conocer que el número ganador del chance Chontico Día de este lunes 12 de enero de 2026 fue el: 8895.
El sorteo del Chontico Día puede seguirse en tiempo real mediante transmisión en vivo, un aspecto que fortalece la confianza de los jugadores y garantiza la transparencia del resultado oficial.
El Chontico Día cuenta con varias modalidades diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada opción combina intuición, probabilidad y suerte:
Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su forma de jugar y a sus expectativas.
Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción viable para distintos tipos de jugadores. Esto permite participar sin grandes inversiones y disfrutar del componente de entretenimiento característico del chance.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:
Consultar la información en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son pasos fundamentales para asegurar un cobro exitoso del premio.