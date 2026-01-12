Chontico Día resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

El chance Chontico Día se consolida como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con especial relevancia en el Valle del Cauca. Su trayectoria, la sencillez de su dinámica y la regularidad de sus sorteos diarios lo han convertido en una referencia constante para miles de personas que, cada tarde, consultan los resultados con la expectativa de acertar.

Gran parte de su popularidad se debe a la facilidad para participar y a la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas alternativas permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores con mayor experiencia encuentren opciones ajustadas a sus preferencias, presupuestos y estrategias, manteniendo siempre el atractivo propio del azar.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes festivo 12 de enero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer que el número ganador del chance Chontico Día de este lunes 12 de enero de 2026 fue el: 8895.



Número ganador: 8895

Dos últimas cifras: 95

Tres últimas cifras: 895

La quinta: 3

El sorteo del Chontico Día puede seguirse en tiempo real mediante transmisión en vivo, un aspecto que fortalece la confianza de los jugadores y garantiza la transparencia del resultado oficial.



Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con varias modalidades diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada opción combina intuición, probabilidad y suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su forma de jugar y a sus expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción viable para distintos tipos de jugadores. Esto permite participar sin grandes inversiones y disfrutar del componente de entretenimiento característico del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Consultar la información en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son pasos fundamentales para asegurar un cobro exitoso del premio.