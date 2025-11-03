Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 3 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, combinando la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales del suroccidente colombiano.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico de la región, este sorteo se ha convertido en una tradición diaria que reúne a miles de jugadores impulsados por la ilusión, la esperanza y el deseo de buena fortuna.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes festivo 3 de noviembre

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 3 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Uno de los factores que explican el éxito del Chontico Día es su diversidad de modalidades, que permite a cada participante elegir la opción que mejor se adapte a su estilo y presupuesto.

Estas son las principales formas de apostar y ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos más accesibles y emocionantes del país, ofreciendo múltiples formas de poner a prueba la suerte todos los días.



Valor de las apuestas

Otra de las razones por las que este sorteo goza de tanta popularidad es su accesibilidad económica. Los jugadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos, según el valor que deseen apostar.



Esta característica, junto con la variedad de modalidades, convierte al Chontico Día en una opción ideal para quienes disfrutan del azar sin comprometer grandes sumas de dinero.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo, seguro y rápido. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:

