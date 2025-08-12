Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional de la región.

Este juego de azar permite a los participantes realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con el objetivo de acertar el número ganador en el orden exacto de izquierda a derecha.

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 12 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una característica que aumenta las posibilidades de incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se lleva a cabo todos los días y los resultados se pueden consultar después de la 1:00 p.m.



Cómo se juega el chance

Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que se obtengan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este sorteo ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para cobrar un premio, el procedimiento varía según el monto ganado. Sin embargo, existen documentos esenciales que siempre se deben presentar:

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original, diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

