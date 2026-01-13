Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 13 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición entre los apostadores. Su permanencia en el mercado, la simplicidad de su mecánica y la constancia de sus sorteos diarios lo convierten en una referencia habitual para quienes revisan los resultados cada tarde con la ilusión de acertar.
Buena parte de su popularidad se explica por la facilidad para participar y por la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores más experimentados encuentren alternativas acordes a sus preferencias, presupuestos y estrategias.
La organización del sorteo dio a conocer que el número ganador del chance Chontico Día de este martes 13 de enero de 2026 fue el: 3431 - 1.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego y niveles de experiencia. Cada una combina probabilidad, intuición y el factor suerte:
Esta variedad brinda a los jugadores la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se ajuste a su forma de jugar y a sus expectativas.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esta flexibilidad hace que el juego sea una opción de entretenimiento al alcance de distintos perfiles de jugadores.
El cobro de premios del Chontico Día se realiza de manera sencilla en los puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado son recomendaciones clave para garantizar un proceso de cobro exitoso.