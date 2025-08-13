Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca, administrado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y se ha ganado un lugar especial entre los apostadores gracias a su dinámica sencilla y atractiva.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del sorteo Chontico Día este miércoles 13 de agosto

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 13 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, además, se puede incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que ofrece la posibilidad de incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días y sus resultados están disponibles a partir de la 1:00 p.m..



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acierta las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acierta la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día permite ajustar la apuesta al presupuesto del jugador:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar ciertos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):

