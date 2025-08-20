Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos en el Valle del Cauca. Su popularidad se debe a que es operado por la Lotería del Chontico, institución que ha bautizado este juego inspirándose en el chontaduro, una fruta tradicional de la región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, con la posibilidad de ganar si las cifras elegidas coinciden en el orden exacto con el número ganador.

Resultado Chontico Día hoy, 20 de agosto de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles, 20 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con una novedad: la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que brinda la posibilidad de aumentar las ganancias al acertar junto con otras cifras principales.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días, y sus resultados pueden consultarse a partir de la 1:00 p.m.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estilos de juego. Cada modalidad tiene premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se ubiquen:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día es accesible para todos los jugadores, ya que permite elegir el valor de la apuesta de acuerdo con las posibilidades de cada uno:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso de reclamación depende del monto del premio, aunque siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

