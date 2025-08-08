Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El sorteo Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Conozca aquí el número ganador de este 8 de agosto de 2025.

Chontico Día.
Chontico Día.
Foto: Chontico Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:12 p. m.

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico y su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región.

En este sorteo, los apostadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000, y para ganar deben acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo oficial. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la llamada "quinta balota" o número adicional, que incrementa las ganancias si se acierta junto con otras cifras.

¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días y el resultado se publica a partir de la 1:00 p. m..

Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se presenten:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El juego permite flexibilidad en el valor de las apuestas:

  • Mínimo por tiquete: $500
  • Máximo por apuesta: $10.000

Los documentos necesarios para reclamar un premio varían según el monto, pero siempre se debe presentar:

Documentos básicos para cualquier premio:

  • Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.
  • Documentos adicionales según el valor (en UVT):
  • Menor a 48 UVT: Solo los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el Punto de Venta).
  • Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + certificación bancaria (no mayor a 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico Día

Resultados del chance