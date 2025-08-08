Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico y su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región.

En este sorteo, los apostadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000, y para ganar deben acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo oficial. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la llamada "quinta balota" o número adicional, que incrementa las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días y el resultado se publica a partir de la 1:00 p. m..



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se presenten:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El juego permite flexibilidad en el valor de las apuestas:



Mínimo por tiquete: $500

Máximo por apuesta: $10.000

Los documentos necesarios para reclamar un premio varían según el monto, pero siempre se debe presentar:

Documentos básicos para cualquier premio:

