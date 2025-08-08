Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico y su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región.
En este sorteo, los apostadores pueden participar con montos que van desde $500 hasta $25.000, y para ganar deben acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo oficial. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Desde 2025, los jugadores pueden incluir la llamada "quinta balota" o número adicional, que incrementa las ganancias si se acierta junto con otras cifras.
¿A qué hora juega Chontico Día?
El sorteo se realiza todos los días y el resultado se publica a partir de la 1:00 p. m..
Cómo se juega el chance
El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se presenten:
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
El juego permite flexibilidad en el valor de las apuestas:
- Mínimo por tiquete: $500
- Máximo por apuesta: $10.000
Los documentos necesarios para reclamar un premio varían según el monto, pero siempre se debe presentar:
Documentos básicos para cualquier premio:
- Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
- Documentos adicionales según el valor (en UVT):
- Menor a 48 UVT: Solo los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el Punto de Venta).
- Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + certificación bancaria (no mayor a 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.