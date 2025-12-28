Chontico Día resultado domingo 28 de diciembre de 2025

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos del país, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de esta región, lo que lo ha convertido en un referente cultural y popular entre los apostadores.

Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. El sorteo puede verse en transmisión en vivo a través de plataformas digitales oficiales.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 20 de diciembre de 2025 es el ____ de la serie ___. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.

Número ganador: ____

Dos últimas cifras: __

Tres últimas cifras: ___

La quinta: _

Desde el año 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea con las demás cifras apostadas.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días sin excepción. Los resultados oficiales están disponibles a partir de la 1:00 p. m., una vez finalizada la transmisión del sorteo.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El chance Chontico Día se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos que siempre son obligatorios.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

