Chontico Noche resultado del sorteo hoy domingo 28 de diciembre de 2025

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su trayectoria, la constancia de sus sorteos y una mecánica sencilla han permitido que siga siendo una opción habitual para quienes revisan con frecuencia los resultados del chance en el país.

Los números publicados corresponden a la jornada más reciente del Chontico Noche y son los que deben verificarse directamente en los tiquetes de apuesta para confirmar cualquier acierto. Consultar siempre las fuentes oficiales es clave para validar premios y resultados.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy 28 de diciembre

Durante la transmisión oficial del sorteo, se confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna: (dentro de poco)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que facilita tanto la compra de apuestas como la consulta de los resultados oficiales de manera ordenada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se distingue por entregar premios especiales. Estas alternativas amplían el portafolio de juegos disponibles para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para distintos perfiles y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más complejas, según la preferencia de cada participante.



Costos de participación

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego de bajo costo, pensado para ajustarse a distintos presupuestos y facilitar una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores permiten que los jugadores definan el monto de su apuesta de acuerdo con sus posibilidades.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro y transparente. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador del juego puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos pasos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.