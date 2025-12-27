Chontico Noche resultado del sorteo hoy sábado 27 de diciembre de 2025

El Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su permanencia en el tiempo, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla han permitido que se mantenga como una opción conocida por quienes siguen de cerca los resultados del chance en el país.

Los datos publicados corresponden a la jornada más reciente del Chontico Noche y son los que deben verificarse directamente en los tiquetes de apuesta para confirmar cualquier acierto.

Resultado oficial del Chontico Noche

Durante la transmisión oficial del sorteo, se confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios definidos que permiten tanto la compra de apuestas como la consulta de los resultados oficiales de manera organizada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales. Estas opciones amplían el portafolio de juegos disponibles para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los aspectos más destacados del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para diferentes preferencias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite realizar desde apuestas simples hasta combinaciones más complejas, según la elección de cada participante.



Costos de participación

El Chontico Noche se distingue por ser un juego de bajo costo, pensado para adaptarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos montos facilitan una participación controlada y acorde con las posibilidades de cada apostador.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro y transparente. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador del juego puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos pasos permite un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.