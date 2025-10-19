Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los sorteos más populares y esperados por los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de personas siguen atentos los resultados con la ilusión de ganar. Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático de la región, y administrado por la Lotería del Chontico, este juego de azar ha trascendido su carácter de apuesta para consolidarse como una tradición que combina emoción, esperanza y entretenimiento en los hogares vallecaucanos.

Al cierre de cada sorteo, la organización felicita a los ganadores e invita a todos los participantes a verificar su tiquete en un punto de venta autorizado, con el fin de confirmar el premio y realizar el proceso de validación oficial de forma segura.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del domingo, 19 de octubre de 2025, el número ganador fue: (en minutos)



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Horarios oficiales de los sorteos

El Chontico Noche ofrece sorteos todos los días, lo que brinda múltiples oportunidades a los jugadores para poner a prueba su suerte. Su programación es la siguiente:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico realiza otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último cada jueves, con premios especiales que aumentan las posibilidades de obtener recompensas mayores. Esta diversidad de sorteos mantiene la expectativa constante entre los apostadores y fortalece la fidelidad del público que sigue el juego durante toda la semana.



Modalidades de apuesta

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a distintos estilos y estrategias. Cada jugador puede elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y preferencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el juego se ha consolidado como una experiencia dinámica, accesible y atractiva, ideal tanto para quienes juegan ocasionalmente como para los apostadores más experimentados.



Costos para participar

La accesibilidad económica es otra de las razones del éxito del Chontico Noche. Su sistema de apuestas permite participar sin realizar grandes inversiones, lo que fomenta una participación constante:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Este rango de valores hace posible que cualquier persona pueda disfrutar del sorteo y vivir la emoción de la suerte noche tras noche, sin comprometer su bolsillo.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es seguro, claro y transparente. Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en los puntos autorizados:



Tiquete original en buen estado. Documento de identidad vigente.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan algunos requisitos adicionales:

