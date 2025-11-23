Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El Chontico Noche volvió a atraer la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del sábado 22 de noviembre de 2025. Este tradicional chance, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa siendo parte de la rutina diaria de muchos hogares gracias a su accesibilidad, su larga trayectoria y su vínculo histórico con la región.

Resultado oficial del Chontico Noche – 23 de noviembre de 2025

La transmisión oficial confirmó el número ganador de la noche: (en minutos)



Número ganador: 6151

Tres últimas cifras: 151

Dos últimas cifras: 51

Quinta balota: 9

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche mantiene una programación estable que facilita la participación durante toda la semana:

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de su sorteo nocturno, los jugadores tienen alternativas adicionales como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves con premiaciones especiales que aumentan la emoción entre los participantes.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance ofrece diversas modalidades diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): exige acertar el número exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras (directo o combinado): basado en las últimas tres cifras del sorteo.

Dos cifras (pata): apuesta centrada en las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): apuesta únicamente a la última cifra.

Gracias a esta variedad, tanto los jugadores habituales como los ocasionales encuentran opciones que se ajustan a sus estrategias y presupuestos.



Costos para participar

Uno de los factores que mantienen al Chontico Noche entre los sorteos más populares es su accesibilidad. Los valores de participación permiten que cualquier persona pueda jugar sin necesidad de grandes inversiones:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Requisitos para reclamar premios

Para garantizar la seguridad del proceso, los ganadores deben cumplir con los lineamientos establecidos por el operador del juego. Los requisitos básicos son:

Documentos requeridos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar un documento de identidad vigente.

Para premios de mayor valor pueden solicitarse documentos adicionales de acuerdo con las políticas del operador.