Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Chance Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más queridos en el Valle del Cauca. Inspirado en el chontaduro, fruto típico de la región, este sorteo es operado por la Lotería del Chontico, una entidad reconocida por su seriedad y transparencia en cada resultado.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del jueves 21 de agosto de 2025, la suerte favoreció a los siguientes números: 6330 - 9.



Número ganador: 6330.

Tres últimas cifras: 330.

Dos últimas cifras: 30.

Quinta balota: 9.

¡Felicidades a todos los ganadores! Como siempre, se recomienda verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



¿Cómo jugar al Chance Chontico Noche?

Este juego ofrece varias formas de ganar según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se acierten:



Superpleno (4 cifras directo): acertar las cuatro cifras exactas.

acertar las cuatro cifras exactas. Combinado 4 cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras exactas.

acertar las tres últimas cifras exactas. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.

dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): la última cifra.

Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la quinta balota, una opción adicional que aumenta las posibilidades de ganar.



Valor de las apuestas

El juego se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horarios del sorteo

Los sorteos del Chontico Noche se realizan diariamente en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, existen variantes como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con sorteos especiales los jueves en la noche.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para hacer efectivo un premio, el jugador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio, se aplican requisitos adicionales:

