Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Chance Chontico Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruto típico de la región, y es operado por la Lotería del Chontico, una entidad reconocida por su transparencia y credibilidad.
Número ganador del Chontico Noche
En el sorteo del miércoles, 20 de agosto de 2025, el número favorecido fue:
- Número ganador:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
¡Felicitaciones a todos los afortunados! Se recuerda a los jugadores verificar siempre el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
¿Cómo jugar al Chance Chontico Noche?
Este juego ofrece múltiples maneras de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
- Superpleno (4 cifras directo): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado 4 cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- 1 cifra (uña): acertar la última cifra.
Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la opción de la quinta balota, una oportunidad extra que puede incrementar considerablemente las ganancias.
Valor de las apuestas
El juego se adapta a todo tipo de presupuesto:
- Apuesta mínima: $500 pesos.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Horarios del sorteo Chontico Noche
Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Además, la Lotería del Chontico ofrece variantes como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último disponible los jueves en la noche.
¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?
Para cobrar un premio es indispensable presentar:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento.
Dependiendo del monto del premio, se aplican requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: se debe anexar el Formato SIPLAFT.
De esta manera, el Chance Chontico Noche se mantiene como una de las opciones favoritas de los jugadores, combinando tradición, emoción y oportunidades de ganar cada día.