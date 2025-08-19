Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El Chance Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos en el Valle del Cauca. Su nombre proviene del chontaduro, fruta tradicional de esta región, y es operado por la Lotería del Chontico, institución que respalda su transparencia y trayectoria.

Número ganador del Chontico Noche – 19 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de este martes fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerde verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si es acreedor del premio.



¿Cómo se juega el Chance Chontico Noche?

Este juego ofrece varias formas de ganar, dependiendo de las cifras acertadas y del orden:



Superpleno (4 cifras directo): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado 4 cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

as: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

o: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar la última cifra.

Desde 2025, el juego incorporó la opción de una quinta balota, un número adicional que puede aumentar significativamente las ganancias si coincide con la jugada.



Valor de las apuestas

El Chontico Noche se adapta al bolsillo de los jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

: $500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horarios del sorteo Chontico Noche

Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico también ofrece otras alternativas como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último disponible los jueves en la noche.



¿Qué necesita para reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar los documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el monto, se pueden requerir requisitos adicionales:


