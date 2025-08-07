Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos en el Valle del Cauca. Inspirado en el chontaduro —una fruta emblemática de la región— este sorteo, operado por la Lotería del Chontico, atrae diariamente a miles de apostadores que sueñan con transformar una pequeña inversión en grandes premios.

Resultado del sorteo del 7 de agosto de 2025

El número ganador del jueves, 7 de agosto de 2025 fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Recuerden que siempre es importante verificar su tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar si su apuesta resultó premiada.



¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se transmite en vivo todos los días, con los siguientes horarios según el día:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, la familia Chontico incluye otras versiones como el Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último jugado los jueves por la noche.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Este juego de chance ofrece distintas modalidades para ganar, según las cifras que se elijan:



Cuatro cifras directo (superpleno): Coincidencia exacta en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: Coincidencia en cualquier orden.

Tres cifras directo: Coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: Coincidencia de las tres últimas en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Coincidencia de las dos últimas cifras en orden.

Una cifra (uña): Coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: Incorporada desde 2025, ofrece más oportunidades de ganar premios mayores.

¿Cuánto cuesta jugar?

Una de las razones del éxito del Chontico Noche es su accesibilidad. Estas son las tarifas vigentes:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima por número: $10.000 pesos

Valor máximo por tiquete: $25.000 pesos

¿Cómo reclamar un premio?

Para hacer efectivo un premio, debes presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Dependiendo del monto ganado, se exigen algunos documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: Solo los documentos básicos.

Solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.

Formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta. Además del SIPLAFT, se requiere una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. En este caso, el pago se realiza vía transferencia en un máximo de 8 días hábiles.

¡Jugar al Chontico Noche es fácil, económico y emocionante!

Este popular sorteo sigue entregando premios y alegría en toda la región. Si aún no has probado suerte, puede que esta sea tu oportunidad. Participa con responsabilidad, conserva siempre tu tiquete en buen estado y consulta los resultados con medios y puntos oficiales.