Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo reúne a miles de apostadores cada día, quienes buscan la oportunidad de transformar su suerte.

En su versión más reciente, este juego incorporó una quinta balota adicional, lo que incrementa las posibilidades de ganar y suma mayor emoción a cada sorteo.

Número ganador de Chontico Noche hoy, lunes 22 de septiembre

En el sorteo del domingo, 21 de septiembre de 2025, el número ganador fue acompañado de la quinta balota



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los apostadores pueden participar en modalidades adicionales como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que ofrece premios más atractivos.

Modalidades de apuesta

El juego ofrece diversas alternativas, pensadas para diferentes estilos de jugadores y presupuestos. Los premios varían de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: l as cuatro cifras en cualquier orden.

as cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: tres últimas cifras en orden exacto.

últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): d os últimas cifras en orden exacto.

os últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Una de las razones por las que el Chontico Noche es tan atractivo es su accesibilidad. Los jugadores pueden participar con montos ajustados a su presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad. Dependiendo del valor del premio, se solicitan requisitos adicionales.



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Prem ios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta. Premios mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago de los premios se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábile