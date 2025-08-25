Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Bajo la operación de la Lotería del Chontico, este juego debe su nombre al chontaduro, fruta típica de la región, y cada día reúne a miles de apostadores que buscan tentar a la suerte.

Número ganador del Chontico Noche hoy

En el sorteo realizado el lunes, 25 de agosto de 2025, el resultado oficial fue el siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde este año, el sorteo incluye la opción de la “quinta balota”, un número adicional que brinda la posibilidad de obtener mayores premios si se acierta junto con las cifras principales.



Horario del Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se lleva a cabo todos los días en distintos horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, la familia de juegos incluye el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche.



Cómo jugar al Chontico Noche

Este chance ofrece múltiples modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se presenten:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierto exacto de las cuatro cifras.

Acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: Coinciden las cuatro cifras en cualquier orden.

Coinciden las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: T res últimas cifras en cualquier orden.

res últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: Coinciden las dos últimas cifras en orden exacto.

Coinciden las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: Última cifra exacta.

Valor de la apuesta

El Chontico Noche es un juego accesible para diferentes presupuestos, con apuestas que van desde:



Mínimo por tiquete: $500 pesos.

Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de cobro varía según el monto del premio, pero siempre es necesario presentar ciertos documentos básicos:

Requisitos fundamentales:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

