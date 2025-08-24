Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 24 de agosto de 2025

El Chontico Noche es uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca y en diferentes regiones de Colombia. Está bajo la operación de la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, una fruta típica de la región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar es necesario que las cifras elegidas coincidan en el orden exacto, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Chontico Noche hoy, domingo 24 de agosto

En el sorteo del domingo, 24 de agosto de 2025, la suerte sonrió a los siguientes números: (en minutos).



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que ofrece la posibilidad de incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras. Además, los resultados pueden seguirse en vivo en cada jornada.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días de la semana, con horarios establecidos:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Adicionalmente, existen otros sorteos relacionados: Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último juega los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Coincidir las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Coincidir las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Coincidir las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: Acierto de la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta en el Chontico Noche es flexible y accesible para distintos bolsillos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque siempre se deben presentar ciertos documentos básicos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT):

