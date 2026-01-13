Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 13 de enero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre hace referencia al chontaduro, una fruta típica de esta región del país. Con el paso de los años, este juego de azar se ha consolidado como una de las opciones más seguidas por los apostadores que prefieren conocer los resultados en horario nocturno.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número jugado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión del sorteo puede verse a través de plataformas digitales autorizadas.

Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Noche correspondiente a hoy martes 13 de enero de 2026 ya fue definido. Se recomienda a los jugadores revisar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el número apostado resultó ganador.



Read More Número ganador: 1355

Dos últimas cifras: 55

Tres últimas cifras: 355

La quinta: 9

Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:00 de la noche y los domingos y festivos a las 8:00 de la noche. Además, la Lotería del Chontico cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se obtienen:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Noche se caracteriza por la flexibilidad en el valor de sus apuestas. El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos y el valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

Publicidad

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio varía según el monto ganado, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Para cualquier premio se requiere el tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras, el documento de identidad original y una fotocopia legible del documento de identidad.

