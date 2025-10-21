Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de personas siguen atentos el resultado con la ilusión de acertar el número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto típico de la región, y administrado por la Lotería del Chontico, este juego de azar ha pasado de ser una simple apuesta a convertirse en una tradición que combina emoción, esperanza y entretenimiento en los hogares vallecaucanos.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo correspondiente al martes, 21 de octubre de 2025, el número ganador fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Tras cada sorteo, la organización felicita a los ganadores e invita a todos los participantes a verificar su tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar el premio y realizar el proceso de validación oficial de manera segura.

Horarios oficiales del Chontico Noche

El Chontico Noche realiza sorteos todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para poner a prueba la suerte:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico cuenta con otras modalidades como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves. Esta variedad mantiene viva la emoción entre los jugadores durante toda la semana.

Modalidades de apuesta

Una de las principales razones del éxito del Chontico Noche es su diversidad de modalidades, que se adaptan a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el juego ofrece una experiencia dinámica y accesible, ideal tanto para los jugadores ocasionales como para los más experimentados.



Costos para participar

El Chontico Noche es reconocido por su accesibilidad económica, permitiendo participar sin grandes inversiones:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Este rango de valores hace posible que cualquier persona pueda disfrutar de la emoción del juego y participar noche tras noche sin comprometer su presupuesto.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar los premios del Chontico Noche es seguro, claro y transparente. Los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Según el valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir algunos requisitos adicionales:

Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche continúa siendo un símbolo del azar responsable y la tradición vallecaucana, un juego que cada noche despierta ilusiones y mantiene viva la esperanza de convertirse en uno de los próximos ganadores.