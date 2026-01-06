Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 6 de enero de 2026

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor consulta en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica fácil de entender han hecho que miles de personas revisen a diario los resultados del chance con la ilusión de que el número apostado coincida con la combinación ganadora.

Es importante tener en cuenta que los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales, ya que esta es la forma correcta de confirmar premios y evitar inconvenientes al momento de iniciar cualquier trámite de cobro.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, martes 6 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar oportunamente los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 1 0:00 p. m.

0:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales. Estas opciones amplían las posibilidades dentro del chance y atraen a distintos perfiles de jugadores.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este juego es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para diferentes niveles de riesgo y preferencias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: l as cifras pueden aparecer en cualquier orden.

as cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo

.Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más complejas, según la elección de cada participante.



Costos de participación

El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible, diseñado para diferentes presupuestos y orientado a una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para cobrar un premio del Chontico Noche es claro y transparente. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado junto con un documento de identidad vigente.En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.