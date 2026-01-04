Chontico Noche resultado del sorteo hoy domingo 4 de enero de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su amplia trayectoria, la constancia de sus sorteos y una mecánica sencilla han hecho que miles de jugadores revisen a diario los resultados del chance, con la expectativa de confirmar si el número apostado coincide con el resultado ganador.

Los números que se publican corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, las autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales, ya que esta es la forma correcta de confirmar premios y evitar inconvenientes al momento de realizar cualquier trámite de cobro.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy domingo 4 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue: (dentro de poco)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente definidos, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar de manera oportuna los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se destaca por entregar premios especiales. Estas alternativas amplían las posibilidades dentro del chance y atraen a distintos tipos de jugadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este juego es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para diferentes perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite realizar desde apuestas simples hasta combinaciones más complejas, según la preferencia de cada participante.



Costos de participación

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible y pensado para diferentes presupuestos, promoviendo una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para cobrar un premio del Chontico Noche es claro y transparente. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad vigente.



En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia.