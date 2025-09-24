En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 24 de septiembre de 2025.

Chontico Noche resultado del último sorteo
Chontico Noche es uno de los chances más populares en Colombia.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

El Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo conquista cada noche a miles de apostadores con su dinámica sencilla y la emoción que genera en cada jugada.

Resultado más reciente

En el sorteo del miércoles, 24 de septiembre de 2025, el número ganador fue:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

La inclusión de una quinta balota en la versión actual del juego ha incrementado las posibilidades de acierto, ofreciendo a los jugadores una experiencia más emocionante.

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 7:00 p.m.
  • Sábados: 10:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los aficionados pueden probar suerte en otras modalidades como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que entrega premios más altos.

Modalidades de apuesta

El juego se adapta a diferentes estilos y presupuestos:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: últimas tres cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Parte de su atractivo es su accesibilidad:

  • Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad. Dependiendo del valor del premio, se solicitan algunos documentos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles, garantizando un proceso seguro y confiable.

Con tradición, emoción y premios atractivos, el Chontico Noche sigue consolidándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.

