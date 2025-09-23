Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 23 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más seguidos en el país, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de personas prueban su suerte. Inspirado en el tradicional chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo ha ganado popularidad gracias a su dinámica sencilla y a la emoción que genera en cada jugada.

Último resultado del Chontico Noche

En el sorteo del martes, 23 de septiembre de 2025, el número ganador fue:



La incorporación de una quinta balota en la versión más reciente del juego ha incrementado las posibilidades de ganar, brindando una experiencia aún más emocionante para los participantes.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios que varían según la fecha:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los jugadores pueden participar en otras modalidades como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con un sorteo especial cada jueves que ofrece premios más atractivos.



Modalidades de apuesta

El juego ofrece diversas opciones para ajustarse a distintos presupuestos y estilos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: tres últimas cifras en orden exacto.

tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.

dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Costos de participación

Parte de su atractivo es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para cobrar premios

Los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad. Según el valor del premio, se solicitan requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos básicos y formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se efectúa por transferencia bancaria en un máximo de ocho días hábiles, garantizando un proceso seguro y confiable.

Con su combinación de tradición, emoción y premios atractivos, el Chontico Noche sigue consolidándose como una de las opciones favoritas de los apostadores en Colombia.