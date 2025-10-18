Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más queridos y esperados por los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas siguen con entusiasmo los resultados cada noche. Inspirado en el emblemático chontaduro —símbolo de la región— y administrado por la Lotería del Chontico, este juego de azar ha trascendido más allá de la simple apuesta para convertirse en una tradición que combina emoción, esperanza y entretenimiento en los hogares vallecaucanos.

Horarios oficiales de los sorteos

El Chontico Noche ofrece sorteos diarios, brindando a los participantes múltiples oportunidades para probar suerte y vivir la emoción del chance. Sus horarios son los siguientes:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, la Lotería del Chontico también realiza Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último cada jueves, con premios especiales que incrementan las posibilidades de obtener recompensas significativas. Esta variedad de opciones ha fortalecido la fidelidad del público y mantiene la expectativa activa durante toda la semana.



Modalidades de apuesta

Una de las claves del éxito del Chontico Noche radica en su diversa oferta de modalidades, pensadas para adaptarse a distintos estilos y estrategias de juego. Cada participante puede elegir la forma que mejor se ajuste a su presupuesto o preferencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta flexibilidad convierte al Chontico Noche en un juego dinámico y accesible, ideal tanto para jugadores ocasionales como para los más experimentados que buscan incrementar sus posibilidades de ganar.



Costos para participar

La accesibilidad económica es otro de los factores que ha mantenido vigente la popularidad del Chontico Noche. Con una amplia gama de valores de apuesta, cualquier persona puede participar sin necesidad de realizar grandes inversiones:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Gracias a este sistema flexible, el sorteo fomenta la participación constante y mantiene vivo el entusiasmo entre quienes buscan una oportunidad de suerte cada noche.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro, seguro y transparente. Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en los puntos autorizados:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

Este protocolo garantiza que el proceso se realice bajo total legalidad y transparencia, protegiendo tanto al ganador como a la entidad organizadora.