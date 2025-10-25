Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de jugadores siguen atentos el resultado con la esperanza de acertar el número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático de la región, este juego administrado por la Lotería del Chontico se ha transformado en una tradición que combina suerte, emoción y esperanza en los hogares vallecaucanos.

Resultado del Chontico Noche – sábado 25 de octubre de 2025

Número ganador: (en minutos)

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta cifra:

La organización del sorteo felicita constantemente a los afortunados ganadores e invita a todos los jugadores a verificar su tiquete en un punto de venta autorizado, donde pueden confirmar el premio y realizar la validación oficial de manera segura y confiable.



Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para poner a prueba la suerte y disfrutar de la emoción que caracteriza a este tradicional juego de azar:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, la Lotería del Chontico ofrece otras modalidades que amplían la diversión, como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves, manteniendo viva la expectativa durante toda la semana.



Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Noche se debe en gran parte a su variedad de modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a todo tipo de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta flexibilidad hace del Chontico Noche un juego dinámico y accesible, ideal tanto para quienes se inician en el mundo del chance como para los jugadores más experimentados.



Costos para participar

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su bajo costo de participación, lo que permite que cualquier persona pueda unirse a la emoción del sorteo sin afectar su presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

De esta manera, cada jugador puede ajustar su apuesta según sus posibilidades, manteniendo la diversión al alcance de todos.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de reclamación de premios del Chontico Noche es seguro, transparente y rápido. Para hacerlo efectivo, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Según el monto del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), pueden solicitarse documentos adicionales:

