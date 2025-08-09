Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario acertar el número en el orden exacto, de izquierda a derecha, según el resultado del sorteo.

El número ganador del sábado 9 de agosto de 2025 fue: (en minutos).



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, se incorporó la opción de agregar una “quinta balota” o “número adicional”, lo que brinda la posibilidad de aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Chontico Noche

El Chontico Noche se realiza todos los días con horarios específicos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios que dependen del número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La flexibilidad es una de las ventajas del Chontico Noche:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero siempre es necesario presentar cierta documentación básica:

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original, diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

