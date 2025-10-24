Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de personas siguen atentamente el resultado con la ilusión de acertar el número ganador.

Inspirado en el chontaduro, fruto característico de la región, este juego administrado por la Lotería del Chontico se ha convertido en una verdadera tradición que combina suerte, emoción y esperanza en los hogares vallecaucanos.

La organización felicita a los ganadores e invita a todos los jugadores a verificar su tiquete en un punto de venta autorizado, donde podrán confirmar el premio y realizar la validación oficial de forma segura.



Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para poner a prueba la suerte:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, la Lotería del Chontico cuenta con otras modalidades, como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con premios especiales cada jueves, manteniendo viva la emoción durante toda la semana.



Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Noche también radica en su variedad de formas de juego, pensadas para todos los gustos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta flexibilidad convierte al Chontico Noche en un juego accesible y dinámico, ideal tanto para apostadores principiantes como experimentados.



Costos para participar

Uno de los grandes atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Con este rango, cualquier persona puede disfrutar de la emoción del juego sin comprometer su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar premios es seguro y transparente. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se pueden requerir documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche continúa siendo un símbolo del azar responsable y la tradición vallecaucana, un sorteo que cada noche despierta ilusiones y mantiene viva la esperanza de quienes sueñan con convertirse en los próximos ganadores.